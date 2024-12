"Giusto l'esonero di Fonseca? Le modalità sono completamente sbagliate, ma ci siamo abituati in questo calcio. Quello che è successo a Roma lo vediamo qui, c'è molta confusione. Ci può stare, perchè sei lontano dalla vetta ma non è colpa solo dell'allenatore. Fonseca è stato reputato come un allenatore offensivo, ma non devi prendere un allenatore in base al modulo. Alla fine sono i giocatori che fanno la differenza. Però rimane il fatto che l'esonero ci sta, ma non le modalità".