Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno contro il Venezia: "Mi è piaciuta l'attitudine dei ragazzi per tutta la partita, dovevamo metterla in campo per reggere l'urto con una squadra come il Napoli: siamo stati bravi, siamo mancati in qualità e lucidità nell'ultima giocata.