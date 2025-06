Di Gennaro: “Gattuso? Scelta per ridare motivazioni al gruppo Italia”

Italia, è ufficiale Gattuso. Che ne pensa?

"Credo abbiano voluto dare un senso. Il 4-3-3 era nelle corde di questa squadra, Spalletti ha voluto cambiare, mentre Gattuso è una scelta che rispecchia questo. Magari nel 4-3-3 può rispolverare Zaccagni, Orsolini. Per me farebbe bene a rispolverare quel 4-3-3, ed è una scelta per ridare motivazioni al gruppo".