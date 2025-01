Juve, si sta pensando anche a un'alternativa a Motta, che è Tudor:

"Dovrebbe andare via anche il ds allora. Chi ha fatto il mercato? Ci sono da fare degli aggiustamenti ma non si può buttare via tutto. Tensione tra squadra e alcuni giocatori? Si sente sempre la stessa storia, è la società che deve intervenire. Ha fatto 11 pareggi, ne bastava che ne vincesse 5 per fare meglio. Non serviva l'esperienza lì".