Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle condizioni dell'Inter alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: "Al netto degli infortuni del Bayern, che contano tanto, l'Inter è favorita. Deve sfruttare il momento. Il passo falso in campionato non ci doveva essere ma inconsciamente sta pensando alla Champions. Perché mai come quest'anno può arrivare in fondo".