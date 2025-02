Stasera Juve col PSV:

"Thuram deve giocare. Koopmeiners non sta bene, ma se sta fuori è una bocciatura pesante. Ho visto Juve-Empoli, è irriconoscibile rispetto a quello di Bergamo, è un oggetto misterioso. Però Thuram è imprescindibile, per le due fasi, e poi è la 34esima formazione diversa di Motta e questo la dice lunga. E poi è una partita troppo importante per la Juve, anche a livello economico. Tra Champions e Inter si misureranno la Juve e Thiago Motta. Se non passi il turno, è una botta non solo dal punto di vista economico. Diventa un problema serio".