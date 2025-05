"Al Barcellona mancheranno due terzini forti, giocatori fondamentali per lo sviluppo del gioco. L'Inter è stata brava molto sugli esterni, vedi Dumfries. Credo che il Barcellona non possa snaturarsi, con una difesa molto alta e giocherà la sua partita. Spero che però si diverta anche l'Inter. Perplesso su Lautaro e il suo impiego, un'elongazione è sempre qualcosa che ti limita. Ricordiamoci Roby Baggio a Pasadena nel 1994...Spero possa incidere ma vedremo. Servirà essere ottimi sugli esterni, anche per tenere Yamal".

Inter senza titoli eventualmente?

"Se arrivi in semifinale di Champions, lotti ancora per lo Scudetto, non la definirei fallimentare ma neanche sfortunata. Ho sempre pensato che questa squadra inconsciamente abbia puntato forte sulla Champions. Va fatta anche un'altra riflessione. In 4 anni un solo scudetto, visto l'organico, una riflessione va fatta. Anche se ripeto che Inzaghi ha tanti meriti ed è un ottimo allenatore, per questo deve rimanere. Ma una riflessione nel caso andrà fatta"