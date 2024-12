"Se prendi Fonseca e non gli dai supporto come campagna acquisti e gestione generale diventa un problema. Conceicao ha fatto molto bene, si basa molto sulla fase difensiva e agirà su questo. Ha questa opportunità ora, ma ora vedremo anche come gestirà i calciatori e come si cambierà anche col mercato. Deve ricostruire tutto e non sarà semplice. Alla base però c'è il problema società. Motta ad esempio sta facendo un ottimo lavoro ma è supportato dalla società, al Milan chi c'è?".