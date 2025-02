"Pari nel derby, con un rigore clamoroso non dato ai nerazzurri. Roma-Napoli, un tempo per parte, ma sul mercato dei partenopei non penso che Okafor sia gradito a Conte per sostituire Kvaratskhelia. L'Atalanta ha sempre quel periodo tra gennaio e febbraio in cui fatica, poi comincia a volare. C'è un problema infortuni ma ha un parco giocatori che le permette di competere. Il Milan ha fatto tanti investimenti ma se non arriva quarto è un problema. le mine vaganti però sono Lazio e Fiorentina".