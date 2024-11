Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Italia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria col Belgio in Nations League: "Sono contento della prestazione ma l'importante è il risultato: siamo ripartiti con questo nuovo ciclo e siamo contenti di questo nuovo inizio. Conta quello che vogliamo fare e come vogliamo farlo: il mister ci chiede di giocare, divertirci e non avere una posizione fissa in campo e ha scelto questo nuovo modulo con giocatori di qualità.