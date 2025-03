A DAZN, il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato così dopo il pareggio per 1-1 del Maradona tra Napoli e Inter

“L’abbraccio dei tifosi? Febbraio complicato per i risultati, ma il gruppo ha sempre lavorato bene e siamo focalizzati sul percorso, abbiamo dato una risposta importante sul campo, giocare con questa atmosfera è qualcosa di eccezionale. Siamo contenti della prestazione, peccato per il risultato, secondo me sul campo meritavamo di più. Ma questo è il calcio, continuiamo così.