Arturo Di Napoli, ex attaccante - tra le altre - di Inter e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della corsa scudetto: "Premio già fissato dall'Inter? Bisogna verificare se sono vere quelle cifre. Si sono sempre fatti i premi ed erano divisi in maniera uguale. Oggi i contratti sono cambiati e ci sono anche dei bonus personali, ma di solito all'Inter, quando c'ero io, era in parti uguali la divisione. Si guarda solo alla vittoria comunque, non solo ai soldi. Sono importanti, sono il giusto premio per un anno di sacrifici, ma non credo che infici sulla volontà di vincere di un calciatore".