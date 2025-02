Che Juve ha visto?

"E' stata un'Inter che ha sprecato molto nel primo tempo, se andava in vantaggio non c'era nulla da dire. Nel secondo tempo è venuta fuori la Juve in maniera prepotente, è stata molto convincente come squadra. Ha giocato con coraggio e ha meritato, ma non è la solita Inter che vediamo. E' da un paio di partite che pare non al meglio, ma ci sta dentro una stagione. Sono quelle partite che ti portano a cambiare, ti aumentano l'autostima se le vinci. Ora però la Juve deve dare continuità".