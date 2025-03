Inter, ora però serve cambiare passo:

"C'è quella fase in una squadra fisiologica di calo fisico e mentale. E' vero che non è la solita Inter da un po' di partite, gli infortuni stanno incidendo molto, perchè Calhanoglu è in difficoltà, così come altri big. E' un momento un po' così ma l'Inter ha limitato i danni. Giocare a Napoli non era facile, per me è un punto prezioso per l'Inter, che tiene a debita distanza il Napoli".