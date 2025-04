Intervistato da TMW, Diego Lopez, ex allenatore tra le altre del Cagliari, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto

Intervistato da TMW, Diego Lopez, ex allenatore tra le altre del Cagliari, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto.

"L’Inter? Ormai lo Scudetto credo sia una formalità, penso che lo vincerà. Nella prossima stagione poi il Napoli sarà più attrezzato per provare a vincere il campionato anche in virtù dell’anno in più con Antonio Conte".