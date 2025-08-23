La giornalista di DAZN ha parlato del campionato di Serie A e indicato le sue favorite: "Ci sarà un'outsider"

Fabio Alampi Redattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 23:46)

Diletta Leotta, intervistata da SportWeek, ha detto la sua sul nuovo campionato di Serie A appena cominciato, e che la vedrà ancora protagonista con DAZN: "Vediamo cosa fa Chivu, che all'Inter ha il compito non facilissimo di sostituire Simone Inzaghi e rivitalizzare allo stesso tempo Lautaro e compagni.

Ma anche cosa faranno la Juve di Tudor, che tra l'altro, proprio insieme all'Inter ho seguito al Mondiale per club, e l'Atalanta che ormai è entrata nella geografia del grande calcio europeo. Vediamo cosa fa con Juric e senza Gasp, che sono curiosa di vedere all'opera alla Roma. Tra le 'outsider' metto dentro il Como perché secondo me porterà ancora più star di Hollywood in riva al lago e punterà all'Europa".