Federico Dimarco ha commentato il percorso dell'Inter in Champions League: "Siamo stati bravi sin dalla prima partita del girone. Abbiamo incontrato avversari forti e con la forza del gruppo siamo entrati nelle prime otto. Non ci accontentiamo. In Champions League tutte le partite sono difficili. Siamo partiti forte e abbiamo chiuso la partita a fine primo tempo".