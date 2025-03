Federico Dimarco è rientrato in grande stile. In Inter-Udinese ha dato un contributo importante sui due gol, riprendendosi la scena dopo l'infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per più settimane. Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato della vittoria sui friulani e dei prossimi impegni:

"Mi sono allenato due, tre volte al giorno per rientrare prima possibile, per rientrare bene. Alla fine abbiamo sofferto un p0', ma questo è il calcio. A volte basta un tiro per riaprire le partite, ma alla fine abbiamo conquistato una vittoria importante. Derby col Milan in Coppa Italia? Le partite sono tutte importanti, dal derby a quella col Parma di sabato prossimo. Bisogna essere focalizzati partita dopo partita".