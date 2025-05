E pensare che era solo la semifinale. L'Inter la finale di Champions l'ha conquistata contro un grandissimo Barcellona vincendo 4-3 all'andata dopo il 3 a 3 del ritorno. Una gara epica in cui sono stati essenziali tutti, in cui il gruppo ha fatto la differenza. Alla fine della gara contro la formazione spagnola, ai microfoni di Inter TV ha parlato anche Federico Dimarco.

«Questo è quanto ha detto: «Una partita pazzesca, contro un avversario fortissimo. Ce la siamo giocata e ce la siamo meritata. Preferisco non dire niente sul momento in cui pensato che ce l'avremmo fatta. So solo che non abbiamo mai mollato. Abbiamo giocato tanto, capita avere un calo fisico, è normale. Ma sono orgoglioso, abbiamo fatto qualcosa di incredibile», ha sottolineato l'esterno nerazzurro.