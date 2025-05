Federico Dimarco nel Media Day ad Appiano Gentile ha parlato così verso la finale di Champions League PSG-Inter a Inter TV: “Di promesse se ne fanno tante, alcune avvengono e altre no. Penso che la gara di due anni fa abbia dato più delusioni che cose belle. Se ripenso a due anni fa, la squadra penso abbia fatto una gara importante con un avversario forte e quest’anno dovremo ripetere la stessa partita con la stessa determinazione.

La mia fase difensiva nel ritorno col Barcellona? Nell’ultimo periodo sono stato un po’ tormentato da un infortunio e da alcuni fastidi, non riuscivo a guarire. Ho cercato sempre di lavorare in campo e fuori per trovare la condizione migliore, tra andata e ritorno col Barcellona sono state due partite davvero molto bene, contro una squadra fortissima e contro Yamal che farà parlare sicuramente di sé nei prossimi anni. Personalmente è stato l’esterno più forte contro cui ho giocato.