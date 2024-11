L'esterno sinistro dell'Inter ha commentato così la sconfitta per 3-1 rimediata dall'Italia in Nations League contro la Francia

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter e dell'Italia, ai microfoni di Azzurro TV ha commentato la sconfitta per 3-1 rimadiata contro la Francia in Nations League: "Peccato, abbiamo preso 3 gol su palla inattiva. Penso che non siamo stati tanto puliti a livello tecnico, però era una partita che si poteva riprendere. Continueremo a lavorare come stiamo facendo.