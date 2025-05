Il tecnico del City aveva consolato Inzaghi dopo averlo battuto nella finale di Champions del 2023 e quelle parole a Federico sono tornate in mente

Dimarco ha parlato al New York Times della partita vinta in rimonta, all'ultimo minuto, contro il Barcellona, la gara di ritorno delle semifinali vinta 4-3 a San Siro grazie ai gol di Acerbi (nei minuti di recupero) e Frattesi (nei tempi supplementari). Una vittoria epica arrivata dopo lo shock (inatteso, considerando quanto bene l'Inter aveva giocato nel primo tempo, scrive il quotidiano americano".ndr) del gol del 2-3 segnato dal Barça a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare. «C'è stata una delusione enorme. Non ce l'aspettavamo», ha ricordato il giocatore nerazzurro.