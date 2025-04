Uomo assist del Parma con cinque assist, in compagna con Dimarco, a Skysport Emanuele Valeri, difensore gialloblù ha detto: «È sempre un orgoglio essere accostato a quei nomi lì, anche se so che a differenza mia lui è un giocatore molto affermato e molto forte. Per me è una fonte di ispirazione, Dimarco, un giocatore come lui», ha sottolineato.

«Che si prova a battere la Juve? Loro come tante squadre incontrate prima, come l'Inter, quando abbiamo pareggiato in rimonta, sono grandi squadre. Come dice Chivu non servono motivazioni per giocarci contro, danno una grande carica perché affronti grandi campioni, almeno per noi. Salvezza più vicina? La strada è ancora lunga, ci sono ancora cinque partite e pensare alle prossime cinque per fare più punti possibili in vista dell'obiettivo. Dobbiamo continuare a lavorare come fatto finora, con coraggio. Chivu? Non ha avuto messaggi particolari in generale. Ha trasmesso a tutta la squadra cattiveria agonistica, la voglia di farsi vedere essendo alla prima chance in Serie A. Avevamo perso un po' di autostima e carattere e lui ci ha trasmesso questa voglia. La Nazionale? Sono concentrato sulla salvezza del Parma. Sarebbe un sogno se arrivasse la chiamata, ma per ora penso al Parma e poi si vedrà», ha aggiunto.