Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dino Baggio ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. L'ex giocatore ricorda il suo passaggio dalla Juve all'Inter. "La Juve la prestò all’Inter per avere Trapattoni? Così pare anche se a me non l’ha mai detto nessuno. La Juve mi comprò dal Toro, feci la presentazione e partii per le vacanze. Pochi giorni dopo mi chiamò Boniperti per dirmi che sarei andato un anno in prestito all’Inter. E alla presentazione in nerazzurro fui fischiato dai tifosi".