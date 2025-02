«La Juve gioca in casa e questo potrebbe risultare un vantaggio, ma continuo a pensare che l’Inter sia la squadra più forte del campionato e, dunque, anche la favorita per la supersfida di domenica sera. I nerazzurri hanno esperienza, hanno qualità in mezzo al campo, dominano le partite con grande maturità e hanno una coppia d’attacco fortissima. La Juve, che in questa stagione sta affrontando una vera e propria rivoluzione tattica, dà segnali di ripresa: Thiago Motta ha trovato una punta che aiuta tutti i compagni nello sviluppo del gioco, e anche in difesa i bianconeri mi sembrano più solidi. Inoltre non dobbiamo dimenticare che l’Inter non ha avuto impegni infrasettimanali, mentre la Juve ha speso energie in Champions League e in questi casi recuperare non è mai una cosa semplice. E poi, dico la verità: il gioco dell’Inter mi diverte di più, è più verticale e più efficace di quello della Juve che, spesso, si fa trascinare da un possesso-palla troppo lento».