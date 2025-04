Protagonista del nuovo matchday programme, Youri Djorkaeff ricorda il suo splendido gol in Inter-Roma del 5 gennaio 1997

È Youri Djorkaeff il protagonista del nuovo matchday programme. L'ex giocatore francese, in occasione di Inter-Roma in programma oggi alle 15:00, ricorda il suo spettacolare gol contro i giallorossi nel match disputato il 5 gennaio del 1997, gara poi vinta dai nerazzurri per 3-1.