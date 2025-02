Dodo, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Contro l'Inter è importante l'atteggiamento: ognuno ha dato una mano all'altro, se continuiamo così possiamo stare lassù. Questa partita ci porterà grandi cose. Io e Parisi alti? In settimana sapevo che avrei giocato in quel ruolo, in Brasile ci avevo già giocato: per me non è difficile farlo. Se la squadra è in difficoltà, io sono qui per dare una mano".