Ognuno è giusto che affronti le proprie situazioni e dia modo di spiegare per quale motivo lo fa. Tutto quello che viene dall'esterno è sempre qualcosa di troppo facile, e quindi mi lascia abbastanza distaccato. Non penso assolutamente che i giocatori non abbiano attaccamento alla maglia azzurra. Semmai possiamo dire che dopo una stagione nella quale i nostri giocatori vivono tutto l'anno un numero di impegni del genere, molte dipende da come loro finiscono il campionato e da come si presentano al grande appuntamento come Mondiale o Europeo. Quando hai le scorie di un'annata addosso diventa tutto pesante e difficile. Il calcio va in questa direzione, si continua a dire che si gioca troppo, ma poi mi sembra che le cose in questo senso peggiorino".