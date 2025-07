Roberto Donadoni ha parlato a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, dove oggi scenderà in campo per una partita speciale di padel con Maurizio Ganz, German Denis e Christian Panucci.

"Conosce l’ambiente e sa come muoversi tra aspettative e pressioni".

Per il prossimo campionato Donadoni vede ancora favorite "Inter e Napoli, che sta cercando di costruire una squadra sempre più importante. Ma ritengo che Milan, Juventus e Roma diranno la loro, anche in base a come andrà il mercato".