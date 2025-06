"Se parti male e subisci un gol poi diventa complicato - dice Donadoni - -, specie per una formazione in cui molti giocatori sono fisicamente e mentalmente scarichi. Il vero problema è che si gioca veramente tanto". "I giocatori arrivano da una stagione lunga e alcuni hanno anche da affrontare il Mondiale per club - sottolinea -. In sostanza non ci si ferma mai e non solo non c'è riposo, ma non si fa più un serio lavoro di preparazione perchè già pochi giorni dopo il raduno si va in campo per giocare delle partite".