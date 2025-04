Donadoni: “Scudetto? Qualche tifoso soffrirà di più. Napoli e Inter…”

"Il calendario dell'Inter non è così semplice e l'ha dimostrato la partita contro il Bologna. Tutto in discussione, tutto da giocare, a livello di pubblico è ancora più entusiasmante, anche se qualche tifoso soffrirà un po' di più. Sul Milan, ieri battuta d'arresto, anche se ha subìto il gol nel momento in cui sembrava avere il controllo della gara. Dopo aver preso il gol, c'è stato un preoccupante calo più mentale che fisico. Ora la corsa per la Champions diventa complicata". Così Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale e doppio ex di Milan e Atalanta, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Ricetta per risollevare il Milan? "Anno complicato, bisogna far tesoro di queste stagioni e capire dove si è sbagliato e dove si deve migliorare. Ora il derby di Coppa Italia diventa una deadline: quando si è costretti a dover fare un risultato per salvare la stagione, le cose si complicano ulteriormente. Un altro passo falso sarebbe la chiusura di una stagione davvero deficitaria. Mi auguro che così non sia".