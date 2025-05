Intervistato da TMW, Massimo Donati, ex centrocampista ha parlato anche della lotta scudetto prima delle partite di Inter e Napoli

Scudetto: per l’Inter passa in secondo piano? Ha una Champions da conquistare…

“Normale che voglia tenere viva la possibilità di vincere lo Scudetto. È sempre un obiettivo importante. Anche perché realmente oggi l’Inter non ha nulla in mano. Deve provarci. Le motivazioni sono alte: lo Scudetto non è facile da vincere, è una cavalcata”.