L'ex centrocampista Massimo Donati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sul rush finale del campionato: "Inter? Credo che parlare di seconde linee non è appropriato, sicuramente i giocatori che decide di usare offrono grandissime garanzie altrimenti ci penserebbe un po' a farlo. Ora è a un punto dal Napoli e non sarebbe giusto pensare solo alla finale di Champions, che ti può andare bene o male. Inzaghi sa bene come gestire la situazione per questo rush finale".