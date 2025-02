Massimo Donati, ex centrocampista e oggi allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di TMW Radio: "Bisogna attaccare e difendere tutti insieme. Non posso pensare che i giocatori offensivi forti che ha il Milan possano pensare solo alla fase offensiva. Bisogna fare tutti le due fasi, ai ritmi di oggi devono correre tutti. Se non si corre viene a mancare l'equilibrio e si prendono imbarcate. Leao o Joao Felix perdono palla, devono rientrare forte. Con le squadre che mettono tanta intensità si va in fatica. L'Inter ha vinto una Champions con Eto'o che faceva il terzino. Se la squadra riesce a supportare che qualche giocatore non rientra allora va bene, ma se la squadra non riesce a supportarlo allora diventa un problema. Sta al mister trovare la soluzione per gestire al meglio il potenziale offensivo a disposizione".

"Rischiano tutti, ormai le partite sono tutte insidiose. Con le squadre che giocano in Europa non si sa come arrivano fisicamente e mentalmente. Non ci si aspetta magari un pareggio del Napoli con l'Udinese, così come la sconfitta dell'Inter per 3-0 contro la Fiorentina. Alla fine vincerà chi sbaglierà meno, ci sono tanti fattori che possono determinare il risultato. Anche l'Atalanta che affronta il Cagliari, è una partita facile? No, perché si può mettere in discesa dopo cinque minuti o si può complicare. Lo stesso discorso vale anche per chi si gioca la Champions, adesso ci sono ancora troppe varianti per dare delle possibili favorite".