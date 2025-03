Con le sue parate è stato decisivo per il successo ai rigori del Paris Saint-Germain contro il Liverpool. Gigio Donnarumma ha parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per la prestazione della squadra, questa sera abbiamo saputo soffrire. Sapevamo che venire qui non era assolutamente facile, giocare in questo stadio, con un pubblico eccezionale e molto caloroso. Non era facile venire qui e ribaltare il risultato dell'andata, penso che la squadra abbia fatto un'ottima partita. C'è stato da soffrire, come si sapeva, ma sono molto contento di aver vinto e di aver passato il turno.