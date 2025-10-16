Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma ha affrontato diversi argomenti. Il primo è sulla Nazionale: "La terza volta non accadrà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi".
Donnarumma: “L’Italia andrà al Mondiale. Scudetto? Mi piace il Milan. L’Inter ha…”
Zero dubbi, il pieno di certezze...—
«Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff».
Sospendiamo un attimo la questione azzurra: a proposito di calcio, vista da lontano le piace la Serie A?—
«Sì, molto. La trovo divertente e se c’è divertimento, c’è interesse».
Calcio di rigore: chi vince il campionato?—
«Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire lo loro fino alle ultime curve. E, come dicevo prima, è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A».
Calcio di rigore bis: chi vede come la più accreditata al successo finale?—
«Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo».
Milan da scudetto, dunque.—
«Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo».
Il resto della compagnia?—
«La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto».
