Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma ha affrontato diversi argomenti

Gianni Pampinella Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 09:46)

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma ha affrontato diversi argomenti. Il primo è sulla Nazionale: "La terza volta non accadrà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi".

Zero dubbi, il pieno di certezze... — «Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff».

Sospendiamo un attimo la questione azzurra: a proposito di calcio, vista da lontano le piace la Serie A? — «Sì, molto. La trovo divertente e se c’è divertimento, c’è interesse».

Calcio di rigore: chi vince il campionato? — «Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire lo loro fino alle ultime curve. E, come dicevo prima, è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A».

Calcio di rigore bis: chi vede come la più accreditata al successo finale? — «Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo».

Milan da scudetto, dunque. — «Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo».

Il resto della compagnia? — «La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto».

(Gazzetta dello Sport)