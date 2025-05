Luis Enrique ogni partita ci lascia tranquilli e liberi, ci lascia a casa con la famiglia: quando sei lì a preparare queste partite, più sei lì e più è peggio. E' stato bravo in questo, è la sua filosofia: questa finale l'abbiamo preparata al meglio con tutta la tranquillità e si è visto in campo. Non sembrava una finale di Champions. So quanto ci tengono gli italiani e quanta grinta ci mettono: ma noi l'abbiamo gestita bene muovendoci perfettamente, quello ci ha aiutato.

Diverso dagli Europei? All'Europeo hai tutto un paese con te, è diverso: quando rappresenti un paese la tensione è ancora più alta. Poi tutte le finali sono importanti ed emozionanti, ma quando vinci qualcosa col tuo paese è ancora più in alto. Se resto al Psg? Non so, vediamo in questi giorni: vado in Nazionale, abbiamo due partite importanti, dobbiamo andare lì concentrati e nel modo giusto".