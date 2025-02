"Napoli-Inter? Mi auguro che non si debba ricordare per altri episodi vergognosi. A Como il Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo, fatto di coraggio ed intelligenza. L’errore non è solo di Rrahmani, ma anche del portiere che in quella posizione non doveva starci. La posizione di Meret è sbagliata. Il Napoli m’è piaciuto molto nel primo tempo, mi ha sorpreso invece il secondo tempo in cui non ho visto la squadra di Conte. Ho visto un Napoli svuotato, senza energie, nessuno s’è salvato da quel secondo tempo. Vedremo cosa accadrà con l’Inter, ho visto un Napoli a due facce"