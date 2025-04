Intervistato dai cronisti presenti alla partenza del Bayern Monaco in direzione Milano, Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, ha parlato così verso la sfida contro l'Inter: "Il Bayern Monaco è capace di vincere in trasferta. Lo abbiamo dimostrato in passato, ma anche in questa stagione. Andiamo a Milano per vincere. Siamo fiduciosi e vogliamo andare avanti. La squadra è concentrata su una partita molto importante. Tutti sanno che è molto complicata; abbiamo perso l'andata 2-1 in casa. Ciononostante, la squadra è ottimista e spera di poter vincere anche in trasferta.