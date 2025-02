Ds Como: “Nico Paz? Progetto di un campione, vogliamo tenerlo in più possibile”

Le parole di Carlalberto Ludi: "Deve migliorare in alcuni aspetti ma è senza dubbio un calciatore super moderno"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato così verso la prossima sfida contro gli azzurri: "Siamo in un ottimo momento e credo che quella di Firenze sia stata una grande vittoria. Col Napoli sarà una partita molto complicata perché incontriamo la prima della classe, non c’è solo il rispetto ma anche un pizzico di timore. Noi però dobbiamo avere le nostre sicurezze, anche il coraggio, perché sappiamo che sarà molto complicata ma ci proveremo fino in fondo.