Gemmi riprende la parola: "Non c'è contatto, per niente. O vedo io male, non c'è contatto. L'arbitro può sbagliare però c'è spazio tra i due piedi, secondo me non è rigore. O fa parte dei rigorini che dicevano che non andavano più dati. Questo incide nel risultato, poi forse avremmo perso uguale. Empoli è una piazza tranquilla, ci sono state decisioni anche nel primo tempo non in linea, non capisco comunque questo rigore"