Il ds del Genoa Ottolini ha parlato a Sportmediaset prima dell'inizio della sfida di Coppa Italia contro il Vicenza
Il ds del Genoa Ottolini ha parlato a Sportmediaset prima dell'inizio della sfida di Coppa Italia contro il Vicenza:

Abbiamo diversi nuovi giocatori come ogni anno, dobbiamo trovare le dinamiche di squadra. Frendrup potrebbe tornare l'Inter dopo il no di Kone? Non c'è molto da dire. Vieira ha portato fiducia e nello stile di gioco qualcosa di diverso. Carboni? Stiamo valutando in maniera graduale, ha qualità e le sta facendo vedere sempre di più 

