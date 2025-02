«Il percorso che stiamo facendo dice che siamo in una posizione di classifica vantaggiosa. Ce lo siamo meritati, guadagnati, partita dopo partita e con la stessa mentalità affronteremo l'ultima parte della stagione. Concentrati, day by day, lavorando partita dopo partita, sapendo sempre quello che noi dobbiamo fare, però non ci precludiamo nulla. Chiaro che non è stato il nostro obiettivo ma la squadra e l'allenatore sono stati bravi a conquistare una posizione e ora vogliamo ottenerla». Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter in programma al Maradona il primo marzo alle 18.