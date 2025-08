Federico Boveri, direttore sportivo del Novara, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Per quanto riguarda Andrea Zanchetta, è stato il primo profilo con cui ho parlato e mi è piaciuto veramente molto perché ha idee chiare, sotto il punto di vista della gestione, del gioco e di quello che vuole mettere in piedi. Ha vinto il campionato Primavera 1, e nel calcio non si vince mai a caso, lo reputo un mister molto preparato, che ci darà veramente tanto perché sa lavorare con i giovani ma al tempo stesso ha idee: sono convinto che quest'anno chi vedrà il Novara riconoscerà perlomeno un'identità di gioco ben precisa, che è un po' quello che cercavo. Più passano i giorni, più sono contento di essermelo portato in casa e di poter lavorare con lui, ci toglieremo delle belle soddisfazioni".

"L'Inter U23 alla prima giornata è un po' un'incognita, in Coppa Italia troveremo la Juventus Next Gen. Diciamo che per noi saranno due test importanti ma al tempo stesso forse non ci danno poi veramente quell'indicazione che possiamo avere dal campo affrontando altre avversarie, perché sono due squadre fatte di fuoriclasse, di giovani che probabilmente hanno ben altre categorie nel loro futuro: mi sembrano due squadre preparate che potranno fare un campionato comunque importante in entrambi i gironi, e quel che è certo è che noi ci faremo trovare pronti per affrontarle al meglio. Comunque, non è solo un discorso di esordio, dopo l'Inter andremo in casa della Dolomiti Bellunesi, nel loro esordio casalingo che farà respirare grande entusiasmo, poi nel mese di settembre affronteremo Trento, Pro Patria e Pro Vercelli e seguiranno poi Union Brescia al AlbinoLeffe Quindi è un avvio in cui ci metteremo subito alla prova".