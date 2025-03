"Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in campo. Il Napoli è una squadra aggressiva, anche noi lo siamo. Loro un po' di più oggi. Dobbiamo continuare così e guardare avanti. Non è quello che volevamo. Io a sinistra? Abbiamo tanti infortuni e quindi bisogna aiutare la squadra al massimo. Ok va bene, c'era bisogno a sinistra e quindi si può fare", ha concluso Denzel a ITV.