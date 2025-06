“Siamo arrivati all'Inter nello stesso periodo, quattro anni fa: con tutto lo staff, l'allenatore e i giocatori abbiamo formato una famiglia. Non ho più visto di persona Inzaghi da allora, non c'è stato spazio per farlo in tutta quella confusione, ma ci siamo sentiti. L'ho ringraziato per la collaborazione. È stato un po' uno choc, ma a volte le cose vanno così. Si entra in una nuova fase con un nuovo allenatore. Speriamo di rifarci in questa stagione e di vincere qualche trofeo.