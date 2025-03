Alla vigilia di Inter-Feyenoord, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Inter TV. "Dobbiamo essere molto concentrati, il nostro obiettivo è andare ai quarti, è molto importante e noi siamo pronti. Loro avranno bisogno di fare gol, noi dobbiamo stare concentrati e pronti per questa gara".

"Solidità difensiva? È una nostra forza, abbiamo grandi giocatori, difensori con tanta forza, l'importante è difendere in ogni partita. Le parole di Van Der Meyde? È un amico. Io non mi preoccupo molto di quello che dicono gli altri su di me. Lavoro duramente per migliorare e per me questa è la cosa che conta. Comunque ha detto delle cose, è una bella persona".