È dura, davvero. Abbiamo perso e la verità è che loro sono stati migliori di noi. Hanno meritato di vincere, senza dubbio. E noi abbiamo sprecato una grande occasione. Ma ormai è andata così. Il risultato rispecchia quello che si è visto in campo. Fin dall’inizio non siamo mai riusciti a giocare come sappiamo, non siamo mai stati davvero in partita. Quindi sì, vittoria meritata da parte loro, e vanno fatti i complimenti. Mi dispiace tantissimo per tutti: per i tifosi, per chi lavora nel club, per chiunque tenga all’Inter. Abbiamo dato tutto, ma oggi non è bastato.