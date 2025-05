Dumfries: “Felice di essere più decisivo in zona gol. Nello spogliatoio…”

Come è il clima nello spogliatoio e come sarà sfidare Kvara e gli altri esterni?

"Il clima nello spogliatoio è difficile, abbiamo perso lo scudetto ma ora c'è tanta energia e motivazione per vincere la finale di Champions, è una partita speciale e tutti hanno lavorato per arrivare a giocarcela. Sono orgoglioso di essere lì. Kvara è forte, l'ho già affrontato. Ha tecnica, non è facile ma ci proviamo"