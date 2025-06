Denzel Dumfries è soddisfatto della vittoria della squadra olandese contro la Finlandia (0-2) nelle qualificazioni ai Mondiali. Come spesso capita in nazionale, il giocatore dell'Inter è stato decisivo con un gol: "Abbiamo portato a casa 3 punti e questa è la cosa più importante. Abbiamo investito molta energia nel primo tempo. Poi si vede che abbiamo avuto occasioni. Nel secondo tempo siamo stati meno proficui. Forse è logico dopo una lunga stagione. Nel finale, però, abbiamo anche concesso qualche occasione. Dobbiamo ancora parlarne".

Dumfries è tornato sulla finale di Champions League. "È stato un duro colpo, anche perché non abbiamo avuto alcuna possibilità. Dopodiché, ci sarà il Mondiale per club, farò del mio meglio anche lì. Il calendario è pieno, il che potrebbe non giovare alla qualità del calcio".